Classifica “Qualità della vita”, province del Sud in coda: Ragusa la migliore (81esimo posto)

Diffusa ieri l’annuale classifica sulla Qualità della Vita del Sole 24 Ore, indagine lanciata nel 1990 per misurare i livelli di benessere nei territori italiani, giunta quest’anno alla 35ª edizione. I risultati ieri sulle pagine del quotidiano.

Al primo posto si piazza la provincia di Bergamo, che scalza così Trento, che si posiziona al secondo posto; la provincia di Bolzano sul gradino più basso del podio.

Nella parte bassa della classifica, le province del sud, la migliore risulta essere Ragusa (81esima posizione) che sale di 5 posizioni, seguita da Catania (83esimo posto). C0sì le altre siciliane: Posizione n. 85 Trapani, 91 Messina, 96 Agrigento, 97 Enna, 98 Caltanissetta, 100 Palermo, 104 Siracusa.

L’ultima quindi è Siracusa al 104esimo, sale 9 posizioni. Palermo è centesima, scende di 5 posizioni. Per qualità della vita dei bambini il capoluogo è penultimo , 97esimo per qualità vita dei giovani, 91esimo per qualità vita anziani. Per quanto riguarda la criminalità Palermo è 21esima come indice (4010,1 denunce ogni 100 mila abitanti) ed è però prima in classifica per furti di motocicli. E’ settantanovesima per omicidi , 76esima per violenze sessuali, undicesima per furti, sedicesima per rapine.

L’indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

All’ultimo posto della classifica troviamo Reggio Calabria.