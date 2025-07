Classifica gradimento Presidenti Regione, Renato Schifani al sesto posto

Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani sale al sesto posto nella classifica Governance Poll sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore e passa dal 42,1% del 2022 al 56,5% (sale di due posizioni).

Schifani è primo nella classifica che considera la differenza rispetto al giorno delle elezioni con un +14,4% seguito dal governatore della Toscana Eugenio Giani con un + 9,9%.









La domanda posta agli elettori intervistati per il sondaggio era: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del Presidente della Regione. Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale Presidente della Regione?”.

“L’autorevole classifica de Il Sole 24 ore sui governatori italiani mi colloca al primo posto per crescita del consenso tra i presidenti dal giorno delle elezioni (+14,4%), al sesto posto per gradimento (+2 posizioni). Fa piacere trovare una corrispondenza nell’opinione dei cittadini siciliani all’impegno profuso, consapevole del fatto che ci siano ancora molti problemi da risolvere. Continuerò a lavorare senza risparmiarmi per la Sicilia e i siciliani” scrive sui social il governatore.