Chiaramonte Gulfi – Il designer Marco Gurrieri e la “Collana Ortigia” alla Milano Fashion&Jewels

Anche la Collana Ortigia del designer Marco Gurrieri alla Milano Fashion&Jewels Exhibition nello spazio dedicato ai #visionaries che interpretano il segno dei tempi.

Dietro ogni creazione c’è la mente creativa e visionaria del designer che l’ha realizzata.

Ecco perché Milano Fashion&Jewels Exhibition ha scelto di mettere in mostra, anche per l’edizione di Febbraio 2024, VISIONARIES: uno spazio nato dell’importante collaborazione con il Poli.Design, dedicato ai #visionaries che hanno saputo interpretare i seasonal essential e i trending colors delle due macro tendenze, JUST FOR FUN e MAKE ORDINARY, EXTRA-ORDINARY, presentate nel corso dell’ultima edizione della manifestazione.

L’area accoglie le proposte più innovative in termini di materiali, forme, stili e colori per valorizzarne ancora di più l’essenza creativa e portare in primo piano l’expertise dei creatori e confermare la manifestazione come hub dinamico e capace di segnare il tempo delle tendenze.

L’appuntamento da oggi, 18 febbraio, sino al 24 febbraio 2024. L’evento completamente dedicato ad Accessori, Abbigliamento e Gioielli si svolge a fieramilano (Rho).

La Collana Ortigia del designer Marco Gurrieri è l’insieme di tradizioni, stili, forme, miti, divinità greche, epoche passate.

Così Marco Gurrieri: “Ho unito il mio mondo immaginario alla realtà, un’ornamento ” la collana Ortigia ” fa parte della nuova collezione Arethusa 2024/25 ispirata alla mia bellissima terra, la mia Sicilia, le sensazioni, il fascino della mitologia greca con maschere in terracotta che rappresentano divinità greche, simboli, tradizioni, tra mito e natura. Gemme naturali racchiuse sapientemente con lavorazione Artigianale, in materiali preziosi, uno scrigno di pura estetica e originalità. Idee che prendono forma dall’entusiasmo che metto nella mia Arte, i sogni, diventano Creazioni uniche.”

La Collana è realizzata con lavorazione Artigianale, in argento 925% placcato oro, con maschere in terracotta, onice, corniola, ag.bianca, paesina, lapislazzuli.