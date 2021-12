Buone Feste da Risan

Si va a chiudere l’anno 2020/21 in maniera positiva per il “Gruppo Risan” che su facebook conta un numero di iscritti che supera quello del 2019/20 di 2700 unità . Per l’anno 2020/21, gli iscritti sono stati 3.600. A fornire questi dati è Salvo Bracchitta, fondatore del gruppo FB.

“Un grazie alle redazioni giornalistiche della nostra provincia e regione che hanno condiviso i loro post nel Gruppo Risan”, afferma ancora Salvo Bracchitta, che coglie l’occasione per ringraziare l’amico Giovanni Guerrieri, per le grafiche del gruppo, e insieme allo staff augura buone feste a tutti.









Qui di seguito altri dati snocciolati da Bracchitta, che riguardano il gruppo Risan:

Le condivisioni sono state del 68% e i “mi piace” del 71%.

I post sono stati nel periodo del lockdown con colori giallo, arancione e rosso 341 ogni giorno. • Attualmente, secondo i dati Facebook, sono 176 i post al giorno in zona bianca.

Grandi i numeri oltre lo stretto, con un 36% di crescita di visualizzazioni grazie ai siciliani residenti fuori regione, in particolare dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Lazio e dal Piemonte.

Per il sud Calabria e Campania +12%.

Copertura e visualizzazione iscritti del 100%.

Copertura e visualizzazione non iscritti del 56% e 48%.

Per il 2022 ritorna per il secondo anno “Risan Verde”, un approfondimento dedicato alla natura, realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Ricordi di Terra Nostra.

Inoltre ritorna Risan Cultura, un approfondimento sui monumenti e le chiese più belle e suggestive dal territorio di Catania e Agrigento.

Immancabili i The Best per far rivivere le feste che a causa del Covid 19 non si svolgeranno come di consueto per il terzo anno. Vi sarà dal mese di marzo “risan solidarietà”, realizzato con delle associazioni onlus.