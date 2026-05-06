Bandiere Blu 2026: a Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica
- 6 Maggio 2026 - 6:46
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Anche quest’anno la FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato l’elenco di spiagge Bandiera Blu, che vengono insignite dell’ambito premio che determina la qualità di una spiaggia in funzione di pulizia delle acque e efficienza dei servizi.
Nel 2026 le località Bandiera Blu sono 246, con un totale di 487 spiagge.
Il podio delle regioni italiane con più spiagge premiate spetta a Liguria (33), Puglia (27) e poi la Calabria (23).
Bandiere Blu Sicilia
Provincia di Ragusa
Ragusa Marina di Ragusa
Modica: Maganuco, Marina di Modica
Scicli: Sampieri, Pisciotto
Pozzallo: Pietre Nere, Raganzino
Ispica: Santa Maria del Focallo
Provincia di Agrigento
Menfi: Lido Fiori Bertolino, Porto Palo Cipollazzo
Provincia di Messina
Letojanni Letojanni Centro
Taormina Mazzeo
Tusa Spiaggia Lampare, Spiaggia Marina
Alì Terme Lungomare di Alì Terme
Furci Siculo Litorale
Lipari Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto, Acquacalda
Nizza di Sicilia: Spiaggia di Nizza di Sicilia
Roccalumera Litorale
Santa Teresa di Riva Lungomare di Santa Teresa di Riva.