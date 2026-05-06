Bandiere Blu 2026: a Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica

  • 6 Maggio 2026 - 6:46
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Anche quest’anno la FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato l’elenco di spiagge Bandiera Blu, che vengono insignite dell’ambito premio che determina la qualità di una spiaggia in funzione di pulizia delle acque e efficienza dei servizi.

Nel 2026 le località Bandiera Blu sono 246, con un totale di 487 spiagge.

Il podio delle regioni italiane con più spiagge premiate spetta a Liguria (33), Puglia (27) e poi la Calabria (23).

Bandiere Blu Sicilia

Provincia di Ragusa

Ragusa Marina di Ragusa

Modica: Maganuco, Marina di Modica

Scicli: Sampieri, Pisciotto

Pozzallo: Pietre Nere, Raganzino

Ispica: Santa Maria del Focallo

Provincia di Agrigento

Menfi: Lido Fiori Bertolino, Porto Palo Cipollazzo

Provincia di Messina

Letojanni   Letojanni Centro

Taormina    Mazzeo

Tusa   Spiaggia Lampare, Spiaggia Marina

Alì Terme    Lungomare di Alì Terme

Furci Siculo    Litorale

Lipari Stromboli     Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto, Acquacalda

Nizza di Sicilia: Spiaggia di Nizza di Sicilia

Roccalumera     Litorale

Santa Teresa di Riva      Lungomare di Santa Teresa di Riva.




 