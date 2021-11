Arriva “Zucchero Filato”, il nuovo album dell’Uomo Orchestra Siciliano

Il 22 Novembre 2021 esce il suo nuovo disco di Giuseppe Max Garaffa detto anche Uomo Orchestra Siciliano One man band: “Zucchero filato” è il titolo dell’album.

Arriva dopo due anni di lungo e ricercato lavoro. “Zucchero Filato” è il secondo disco dell’Uomo Orchestra come autore Siae e compositore, disponibile su tutte le piattaforme musicali mondiali come Amazon, Deezer, Spotify.

Graffa, musicista eclettico unico nel suo genere musicale in Italia Meridionale, riesce a suonare 12 strumenti simultaneamente rendendo la sua esibizione simile a quella di un’intera orchestra.

I brani composti e inseriti nel nuovo album raccontano la tanto amata terra, la Sicilia.

Questi i brani del nuovo album:

ARANCINA

FRIVARU

PANDEMIA N’TA TERRA MIA

U SCECCU E U LIUNI

ZUCCHERO FILATO

RIVOLUZIONE

LU PUMU IN SICILIANO

I SIGARETTI

POLLO CHE PATATI

VINO DOLCE ELEMENTO

Giuseppe Max Garaffa nella realizzazione del suo nuovo disco ha collaborato con grandi professionisti che lo hanno supportato e soprattutto, come lui stesso racconta “sopportato, rendendo possibile anche a volte l’impossibile. I dovuti ringraziamenti vanno a R.C.L. Studio di Ragusa in cui è stato registrato il disco in collaborazione con: Giampiero Amato da Cefalù ( Fisarmoniche Friscaletto Marranzano Tamburi a cornice ) Cristian Falzone da Mazzarino ( Batteria). Un ringraziamento particolare a Riccardo Drago, Marisa Mattei, Sebastiano Ganci, Salvatore Ganci, Antonino Amato, Eugenio Iacono, Lorenzo Manganaro e a Salvatore Adorno.