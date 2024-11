Allerta meteo, scuole chiuse in numerosi comuni della Sicilia

L’area di instabilità presente tra Sardegna e Sicilia nel corso delle prossime ore subirà un’ulteriore recrudescenza, con lo sviluppo di sistemi temporaleschi che, a partire dalle aree di mare, tenderanno ad interessare le isole maggiori.

La Protezione Civile, intorno alle ore 18 di oggi, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali e orientali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Prevista inoltre una frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per la giornata di domani, lunedì 11 novembre, allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico sul settore costiero nord-orientale della Sicilia. Allerta Gialla in tutto il resto dell’Isola.

Scuole chiuse in 25 comuni: Taormina, Giarre, Acireale, Riposto, Mascali, San Gregorio di Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Aci Sant’Antonio, Valverde, Aci Castello, Aci Catena, Giardini Naxos, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Nizza di Sicilia, Alì, Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Forza d’Agrò, S. Alessio Siculo, Mandanici, Pagliara e Savoca.

Eventuali aggiornamenti qui di seguito nelle prossime ore.