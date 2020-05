A Pozzallo e Ispica avvistati assembramenti, ma la situazione nei due comuni rimane sotto controllo

Ragazzi minorenni che provocano assembramenti potenzialmente pericolosi. Accade a Pozzallo.

E’ il Primo Cittadino, Roberto Ammatuna, a rivolgere un invito a tutti i genitori ad una maggiore sensibilizzazione dei propri figli al fine di evitare comportamenti eccessivamente disinvolti.

“La situazione è migliorata, ma il virus è ancora in mezzo a noi e non è stato ancora sconfitto – dice Ammatuna -. Diamo ancora una volta, prova di grande maturità e di grande civiltà così come accaduto in queste ultime settimane.”

La situazione nella città marinara iblea dopo la prima settimana della Fase2 è complessivamente sotto controllo.

Anche a Ispica, che ha comunque avuto ZERO contagi, si formano assembramenti nei pressi di Piazza Pietro Germi e Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (quartiere 167); anche qui sono i più giovani a non rispettare le norme varate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid19.

Il sindaco Muraglie si dice comunque soddisfatto per il comportamento assunto dagli ispicesi in questi difficili mesi. Attualmente ci sono solo 27 soggetti in isolamento domiciliare, ma ovviamente nessuno di questi è affetto da Covid 19.

“Anche oggi tutti gli esercizi commerciali che praticano servizio di asporto o domicilio, Bar, Ristoranti, Pasticcerie e Panifici, dice il Sindaco -, sono autorizzati ad aprire. Anche il Cimitero comunale è regolarmente aperto dalle ore 8 alle 12. Prevediamo maggiore affluenza in occasione della festa della mamma e per questa ragione apriremo l’ingresso principale ed uno laterale.”