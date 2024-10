Marika abbraccia il fratello e la mamma ma non torna a Scicli

Vuole rimanere a Miggiano (LE) Marika, la 36enne sciclitana, seguace del “santone” Kadir.

Ieri vi abbiamo raccontato del viaggio affrontato dal fratello Luca assieme alla madre Maria Concetta, partiti da Sampieri diretti in Puglia, a Miggiano.

Le foto postate proprio da Luca sui social ieri sera facevano pensare ad un rientro imminente a Sampieri dei tre, ma così non è stato: Marika vuole rimane ancora in Puglia.

Intanto la trasmissione di Canale5 “Pomeriggio Cinque” continua a seguire con attenzione la vicenda di Miggiano, dove il presunto santone Kadir e la sua adepta Marika sono tornati davanti ai microfoni della trasmissione condotta da Myrta Merlino. Secondo quanto raccontato durante la puntata di ieri, martedì 15 ottobre, l’uomo avrebbe liberato Laura, una sua ex adepta, da una legione di demoni toccandola semplicemente con il dito. “Dentro di me c’è il sesto spirito di Dio”, racconta Kadir.

Marika riporta al programma di Canale 5 quanto effettuato dal presunto santone del Salento: “In Kadir vive il sesto spirito di Dio, ha liberato Laura da una legione di demoni solo con un dito. Ha fatto tutto in nostra presenza”. Sull’episodio si è pronunciato in diretta anche lo stesso Kadir: “Non è un esorcismo, è una liberazione vera e propria. L’esorcismo richiede delle fasi di preghiera e preparazioni, lì era istantanea”. E aggiunge: “Il Papa non ha nessuna autorità su di me. L’autorità me la dà il sesto spirito del Signore che è dentro di me”.

Laura, l’ex adepta che avrebbe ricevuto la sorta di liberazione messa in atto dall’uomo, ha parlato al telefono con “Pomeriggio Cinque” e ha raccontato l’esperienza: “L’amore che mi ha dato Kadir è un amore che non mi ha mai dato nessuno nella vita”. Mentre a proposito della scelta di non vivere a Miggiano con il presunto santone ha spiegato: “Quelli che sono rimasti con lui hanno più forza di me. Spiritualmente Marika è forte”. La donna, come ammesso dalla stessa Marika, era stata fondamentale nella scelta che ha spinto quest’ultima a lasciare tutto per seguire Kadir.