Zecchino d’Oro 2022, le lacrime di gioia di Mariapaola

1° posto Il Panda con le ali, testo e Musica di Virginio e Daniele Coro, cantata da Mariapaola Chiummo, 7 anni, di Scicli.

2° posto La canzone della settimana, testo e Musica di Eugenio Cesaro, cantata da Chiara Paumgardhen, 9 anni, di Sant’Angelo d’Alife (CE);

3° posto L’Orso col ghiacciolo interpretata da Benedetta Morzetta, 8 anni, di Cerreto Guidi (FI); testo di Mario Gardini – Musica di Giuseppe De Rosa.

Questo il podio della 65esima edizione dello Zecchino d’Oro.

IL VIDEO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA CANZONE VINCITRICE

Tanta gioia in Sicilia per questa vittoria, in particolare a Scicli e Caltanissetta, le due città di Mariapaola, che ieri dopo la proclamazione ha pianto di gioia. Vi proponiamo qui il video.

IN LACRIME ANCHE L’INSEGNANTE DI CANTO DI MARIAPAOLA

Anche la Maestra Lina Pluchino, insegnante di canto di Mariapaola, ci ha confessato di aver pianto nel momento della proclamazione, si aspettava un ottimo risultato ma mai avrebbe immaginato di vedere una delle sue due allieve in gara quest’anno, salire il gradino più alto del podio. In questi anni infatti diversi bambini ragusani sono arrivati in finale anche grazie alla preparazione della Maestra Pluchino (attuale insegnante anche di Giovanni Caccamo).

IN GARA ANCHE ELEONORA E GIULIA

Altre due bambine siciliane erano presenti quest’anno: Eleonora Busacca, 6 anni, di Ragusa e Giulia Baccaro 10 anni, di Gravina di Catania. La prima ha cantato L’Acciuga raffreddata, testo e Musica di Gianfranco Fasano e Antonio Buldini; la piccola catanese ha invece interpretato il brano di Gianluca Giuseppe Servetti e Margherita Vicario Come King Kong.

I CONCORRENTI DEGLI SCORSI ANNI

2011 Giuseppe Mallo (Ragusa) – Il rap del peperoncino (2° classificato)

2012 Carla Gibilisco (Ragusa) – Tarantella della Mozzarella

2014 Sofia Gentile – (Vittoria) – La Tarantola

2015 Alice Martino – (Rosolini) (SR) – Le impronte del cuore

2017 Alessandro Gibilisco (Ragusa) – Mediterraneamente (3° classificato)

2018 Alessandro Lorefice (Scicli ) – Metti avanti il cuore

2019 Luna Massari (Ragusa) – Un principe Blu

I VIDEO