Il Vescovo di Acireale monsignor Raspanti nuovo presidente Cesi, il messaggio di congratulazioni della Ugl di Catania

La Ugl di Catania si congratula con il vescovo di Acireale, monsignor Antonino Raspanti, per l’elezione alla presidenza della Conferenza Episcopale Siciliana.

“Abbiamo accolto con gioia la decisione dei vescovi delle Diocesi di Sicilia di scegliere come guida della Cesi un pastore di grande spessore e carisma come monsignor Raspanti, che in questi anni abbiamo avuto il piacere di apprezzare anche nel ruolo di vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per la sua particolare attenzione nei confronti dei temi della legalità, del lavoro e dello sviluppo sociale ed economico, nel nostro territorio e nell’intera regione. Siamo certi che in questa nuova missione, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, monsignor Raspanti saprà infondere il giusto cambio di passo per una Chiesa siciliana che ci piacerebbe avere sempre piùin cammino a fianco dei giovani e dei lavoratori.”