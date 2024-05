Un milione e mezzo di chili di fieno, da Ferrara in Sicilia | Soci Coldiretti donano foraggio agli allevatori siciliani in crisi

Un milione e mezzo di chili di fieno, con pellet di erba medica, in partenza da Ferrara per cercare di salvare dalla fame le stalle siciliane.

L’iniziativa di solidarietà è stata lanciata dagli agricoltori della Coldiretti assieme a Consorzi Agrari d’Italia, Bonifiche Ferraresi, Associazione italiana allevatori e Fedama – Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza, per sostenere gli allevatori siciliani colpiti da una siccità senza precedenti in un’Italia sempre più spaccata in due dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Il carico è partito da Porto Maggiore (Ferrara) e raggiungerà all’inizio della prossima settimana le aziende isolane nelle province di Enna, Caltanissetta, Ragusa e Agrigento, dove si contano i danni maggiori negli allevamenti.

Dopo le richieste avanzate da Coldiretti, il Governo ha decretato lo stato di emergenza ma la situazione è sempre più grave per l’assenza di pioggia.

Drammatica la condizione degli allevamenti dove decine di migliaia di mucche e pecore rischiano di morire di fame e di sete, con mangiatoie e abbeveratoi vuoti, ma danni si segnalano anche sulle colture a partire dal grano, con cali in alcune zone che arrivano al 70% del raccolto.