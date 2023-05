Totò Cuffaro eletto Segretario Nazionale della DC

Totò Cuffaro è stato eletto ieri, all’unanimità, segretario politico nazionale della Dc. Cuffaro è Commissario Regionale del partito in Sicilia.

L’elezione è avvenuta al termine del XX Congresso Nazionale della Dc che ha preso il via ieri presso il centro congressi Sheraton de Medici, a Roma. Alla due giorni hanno partecipato oltre 400 delegati, provenienti da diverse regioni d’Italia. Presidente del partito è stato eletto Renato Grassi e vice segretario del partito, Giampiero Samorì.

“Riprendendo ciò che disse Martin Luther King 60 anni fa “we have a dream”. Abbiamo un sogno, bellissimo e difficile ma non utopico. Vogliamo un Paese dove noi, i nostri figli, i nostri nipoti possano vivere in un sistema politico democratico e popolare.

Vogliamo un Paese dove si possa votare un partito di valori, libero, aperto, plurale, che garantisca diritti, giustizia e libertà.

Un partito, la Democrazia Cristiana, che sia protagonista nella politica e nella società”. Così Cuffaro al termine del Congresso.