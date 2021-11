Tar Lazio, non c’è obbligo di vaccinarsi contro il Covid-19 | Vincolo solo per il personale sanitario. Il docente no pass può presentare il test ma deve sobbarcarsi i costi

Continua la saga dei prof no pass. Ancora un no alla sospensiva degli atti che impongono la certificazione verde al personale della scuola e rifondono i costi del tampone soltanto ai lavoratori esentati dalla vaccinazione per motivi sanitari. E ciò perché, a ben vedere, un obbligo di farsi inoculare la dose anti Covid-19 sussiste soltanto per il personale sanitario, mentre i dipendenti del ministero dell’Istruzione che non vogliono sottostare al Green pass possono comunque produrre un test molecolare o

Continua a leggere NoveTv la nostra Lettura diventa Premium Sostienici o Accedi per sbloccare il contenuto!

SOSTIENICI

Hai perso la password?