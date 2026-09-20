Seri problemi di salute, Roy Paci annulla i prossimi live

Roy Paci, 57 anni, ha annullato i prossimi live, quello di Longobardi Marina e quello previsto in occasione del Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo, a causa di un improvviso problema di salute, che richiederà anche un intervento chirurgico.

Nel post diffuso sui social dal management si legge l’amara comunicazione per i fan: “Con grande dispiacere, il management comunica che, a causa di seri problemi di salute dell’artista Roy Paci, i concerti previsti oggi e domani non potranno essere effettuati. In questo momento la priorità assoluta è tutelare la sua salute e consentirgli il tempo necessario per una necessaria operazione e riprendersi il più presto possibile”.

La notizia ha subito destato forte preoccupazione tra i sostenitori del musicista, celebre per la sua energia travolgente e per i tantissimi successi capaci di far ballare generazioni di italiani. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla natura specifica del malore che lo ha colpito.

I live previsti in Calabria e in Sicilia sono dunque momentaneamente rinviati. Per quanto riguarda il recupero delle esibizioni e le condizioni del maestro, il team ha rassicurato i fan garantendo che arriveranno presto novità: “Seguiranno quanto prima aggiornamenti relativi alle nuove date ma soprattutto alla pronta guarigione del nostro maestro”.









L’ultimo post sui profili social di Roy Paci, tre giorni fa, l’Artista, originario di Augusta, scriveva: “Siamo quasi alla fine dell’incredibile #FIESTAGLOBAL summer tour e, nonostante la stanchezza, la banda è ancora piena di fuoco ed energia per spaccare gli ultimi concerti dove canteremo e salteremo insieme fino all’ultimo respiro!

Sono davvero felice di tutto quello che abbiamo costruito insieme, senza fronzoli, con una tale energia da far rabbrividire anche gli amici più hardcore. I leoni non hanno bisogno di ruggire per dimostrare di essere leoni.”







