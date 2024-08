Scicli – Il cane al molo di Sampieri è sparito, la scultura era stata donata da Daniele Assenza

Idiozia allo stato puro. Qualcuno ha rubato la scultura di Daniele Assenza “Il cane al Molo di Sampieri”.

A denunciare stamattina la scomparsa della scultura, con un post sui suoi canali social, è proprio Daniele Assenza.

Per fare un regalo alla comunità, l’artista, mercoledi scorso, aveva installato la scultura nei pressi del Molo a Sampieri. Stamattina la sorpresa: l’amico dell’uomo è stato portato via, non c’è più.

Deluso e sconcertato l’Artista che per realizzare la scultura ha impiegato mesi di lavoro, il tutto per fare un omaggio alla città di Scicli, alla comunità di Sampieri.

“Il furto della scultura dell’artista Daniele Assenza dal molo di Sampieri mi lascia senza parole quasi disarmato. Un gesto vile, arido, inaccettabile e fuori da ogni logica di rispetto verso l’uomo e l’arte. Non riesco a dare una definizione netta a tutto ciò. Scicli, la Sicilia, l’Italia non è questa e se qualcuno ha visto qualcosa o qualcuno, lo denunci alle autorità competenti.” Lo ha dichiarato stamattina l’assessore Gianni Falla.

AGGIORNAMENTO ORE 14:35

A pochissimi minuti dalla pubblicazione della notizia, apprendiamo che la scultura sarebbe stata ritrovata. Un cittadino avrebbe notato l’opera posata in un terreno tra Sampieri e Cava d’Aliga.