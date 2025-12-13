Scicli – I bambini della “Pietro Nenni” della Don Milani realizzano l’Albero della Gentilezza”: donato alla città









I bambini e le bambine della scuola dell’infanzia del Plesso “Pietro Nenni” dell’Istituto Comprensivo Don Milani, insieme alle maestre e al personale educativo, sono stati accolti ieri a Palazzo di Città dal sindaco, Mario Marino.

I piccoli, che dal Villaggio Jungi hanno raggiunto il centro storico di Scicli con il trenino barocco, hanno donato alla comunità l’Albero della Gentilezza.

“Ho avuto il piacere di ricevere i piccoli della scuola d’Infanzia “Pietro Nenni” all’ingresso del Comune e di accompagnarli nella stanza del Sindaco, spiegando loro il valore del gonfalone e dello stemma: simboli di una città che appartiene a tutti, a partire proprio dai più piccoli.

La cerimonia di consegna dell’Albero della Gentilezza si è svolta davanti al Municipio. I piccoli hanno consegnato l’albero, realizzato con le loro mani grazie all’aiuto di genitori e insegnanti. Insieme all’albero, anche un piccolo pacco regalo: uno spazio aperto a chi vorrà lasciare un messaggio di speranza per un mondo più gentile e più buono.

L’Albero della Gentilezza resterà davanti al Comune come segno concreto e quotidiano di un impegno che riguarda tutti: usare parole buone, compiere gesti di rispetto, diffondere amore e solidarietà.

“Grazie di cuore – ha aggiunto Marino – a chi ha reso possibile questo bellissimo progetto. Oggi più che mai c’è bisogno di educare alla gentilezza, partendo dai bambini, che ci insegnano ogni giorno il valore delle cose semplici e vere.”







