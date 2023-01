Scicli – E’ morto il dott Enzo Manenti

E’ morto oggi il dottore Vincenzo (Enzo) Manenti. Aveva 84 anni.

Manenti, Primario al Busacca di Scicli e poi al “Maggiore” di Modica, è stato sindaco di Scicli e presidente della provincia.

Il Consiglio comunale di Scicli lo ha ricordato, oggi, osservando un minuto di silenzio.

“Apprendo con profonda tristezza della scomparsa del Dott. Enzo Manenti. Oggi, la Città ha perso uno dei suoi figli più illustri. Una grave perdita che colpisce tutta la comunità sciclitana.” Così il sindaco Mario Marino.

Sono legato al Dott. Manenti da importanti ricordi che hanno segnato il mio avvicinamento alla politica. Storico esponente cittadino della Democrazia Cristiana, segnando per molti anni la storia del partito scudocrociato in Città, è stato per due volte Sindaco di Scicli, rispettivamente nel biennio 1984-1985 e durante il triennio 1986-1989. Nel corso del suo lungo cursus honorum politico ed amministrativo, ha ricoperto anche il ruolo di Presidente della Provincia. È stato – ancora Marino – anche un apprezzato medico, ricoprendo l’incarico di primario all’ospedale “Busacca” prima e al “Maggiore” di Modica dopo.

Il Sindaco e l`Amministrazione Comunale esprimono il più profondo cordoglio alla famiglia. L’intera Città di Scicli si stringe intorno al vostro dolore e vi è vicina in questo triste momento.”

I funerali mercoledì 1 febbraio alle ore 11 nella chiesa di San Giuseppe.

Alla famiglia le condoglianze di NoveTv