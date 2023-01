Scicli – #dilloamario, continuano gli incontri pubblici

“Sabato si terrà il secondo di una serie di incontri pubblici con la cittadinanza. Siamo partiti da Donnalucata e dalle borgate, per poi coinvolgere Jungi ed i vari quartieri della Città. Si tratterà di appuntamenti fissi e periodici. Su mia iniziativa e della maggioranza politica a mio sostegno, questi incontri si collocano all’interno del nuovo percorso di rilancio del rapporto tra il cittadino e il Comune.” Così Mario Marino, sindaco di Scicli.

“Stare tra la gente, da cittadino e da consigliere, è quello che ho sempre fatto. Insieme alla mia squadra, da Sindaco, è quello che ho iniziato a fare e che voglio continuare a fare. Il mio, il nostro, compito è di arrivare preparati ad affrontare le tante sfide che ci attendono, tramite l’ascolto, il dialogo e il confronto con tutti i miei concittadini, nessuno escluso. Questi incontri con la comunità, aperti a tutti – ancora Marino -, sono e saranno il sale di una stagione democratica e di confronto che può e deve saper coinvolgere i cittadini.

Ci vediamo sabato mattina a Cava d`Aliga al locale Maracaibo, che ringrazio per la disponibilità, per confrontarci insieme sulla borgata alla presenza della Giunta e della Maggioranza. Con l`Ass.re al Turismo ed alle Borgate, Peppe Puglisi, avremo anche l’occasione per esporre gli interventi più immediati in prossimità della stagione estiva.”

L’appuntamento è dunque per sabato 28 gennaio alle ore 10 presso il Maracaibo (lungomare Cava d’Aliga).