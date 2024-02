Scicli – Azzerare le vittime sulla strada, torna “La Giornata Cittadina della Sicurezza Stradale”

Ritorna anche quest’anno la Giornata cittadina della Sicurezza stradale.

L’appuntamento quest’anno si svolgerà nei giorni 26 e 29 febbraio, qualche giorno in anticipo rispetto alla data consueta dalla prima domenica di marzo.

Nell’occasione sono coinvolti gli Istituti Scolastici comprensivi di Scicli, D’Antoni, Vittorini e Don Milani.

“Si è pensato infatti che è giusto rendere partecipi su questi aspetti importanti riguardanti la sicurezza stradale i più giovani, ora che sono in procinto di prendere la patente e si affacciano su questo complicato mondo della circolazione stradale sempre più difficile e sempre più affollato. E ad Essi sarà devoluta per quest’anno la borsa di studio Dario Campo”, racconta il dott. Salvatore Campo, a nome dell’associazione Giovani vite da Amare nel ricordo di Dario Campo.

“La manifestazione – spiega Campo – avrà due momenti: domani, 26 febbraio, la funzione religiosa per ricordare in chiesa le giovani vittime della strada e il caro Dario con una cerimonia più riservata e personale. Il giorno 29 invece vi sarà la cerimonia cittadina. La mattina tra le ore 11 e le 13 davanti alla Stele dedicata ai Caduti sulla strada a largo Gramsci, con la presenza dei giovani delle scuole accompagnati da docenti e dirigenti scolastici, sempre così attenti e sensibili ai quali siamo gratissimi . Vi saranno le associazioni sportive e culturali che parteciperanno solo in forma di rappresentanza essendo il 29 un giorno feriale. Ascolteremo la lezione di sicurezza stradale che farà la comandante della polizia urbana di Scicli dottoressa Portelli e poi le parole sulla “Vita come dono da conservare” da parte di Don Enzo La Porta dei cappuccini di Modica. Naturalmente avremo il piacere di ascoltare anche il sindaco i rappresentanti dell’amministrazione comunale. La presentazione è della prof. Guerrieri dell’Istituto Vittorini. Nel pomeriggio presso la Chiesa di San Bartolomeo si terrà il concerto delle orchestre giovanili dei tre Istituti Scolastici. Studenti e studentesse si altereranno negli intermezzi musicali per dare testimonianze e raccontarsi, esprimeranno anche il proprio pensiero sulla “giornata”. Avremo anche la presenza di due attori, Giovanna Drago e Giovanni Blundetto, ci sarà una loro performance delicata e profonda; allo stesso modo – aggiunge il dott. Campo – due bravissimi lettori, Francesca Pisani e Andrea Tomasello in un reading di grande impatto emotivo. Presenterà il tutto la prof Elisa Mandarà conosciuta ed apprezzata per essere anche scrittrice e critica d’arte. Chiuderà la manifestazione la Presidente del Consiglio Comunale sig.ra Desirée Ficili che ha accettato il nostro invito con tanta sensibilità e attenzione. La giornata della sicurezza stradale non riguarda soltanto i giovani e quelli che parteciperanno, ma essendo una giornata cittadina riguarda tutta la cittadinanza. Abbiamo l’attesa che tutti si sentano motivati su questo impegno per realizzare quello che è il senso della nostra attività che dura ormai da 19 anni: azzerare le vittime sulla strada, avvertendo che questo non è soltanto un progetto ma è da tenere fermo e vivo come un nuovo e vero comandamento che deve ispirare il nostro impegno quotidiano e la nostra vita.”