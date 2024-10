Sabato 19 ottobre, “Allerta Meteo Arancione” in tutta la Sicilia | Scuole chiuse

Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha diramato per domani lo stato di “Allerta Arancione”, in Sicilia. Sono previste precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, centro-meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente moderati.

I venti da forti a burrasca sud-orientali sui settori ionici e sulla zona dello Stretto di Messina; forti nord-occidentali sui settori occidentali.

A Modica e Chiaramonte Gulfi le scuole rimarranno chiuse.

AGGIORNAMENTO ORE 21:35

Dichiarazione di Maria Monisteri, Sindaco di Modica: “Emanata l’allerta meteo Arancione per domani, 19 ottobre 2024, dalla Protezione Civile Regionale. Si prevedono forti precipitazioni anche a carattere temporalesco che potranno dare corso a locali allagamenti e fenomeni franosi specie nelle aree particolarmente esposte. Per tale motivo, invito la popolazione di Modica a porre particolare attenzione e prudenza limitando gli spostamenti allo stretto necessario ed ai casi inderogabili.

Ho emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei centri per disabili, centri anziani, asili nido sia pubblici che paritari che privati siti nel territorio comunale per l’intera giornata di domani, 19 ottobre, a salvaguardia della pubblica incolumità.

E’ importante attuare le buone regole della protezione civile ed in particolare l’invito è a non sostare in prossimità di pali delle linee elettriche o della pubblica illuminazione, alberi, balconi e fabbricati. Non permanere in locali sottomessi e non attraversare sottopassi o altre aree ‘depresse’. Non permanere nei sottotetti e nelle cantine, in strutture precarie ed in tutti i locali particolarmente esposti agli agenti atmosferici. Si devono rimuovere o comunque mettere in sicurezza, le suppellettili all’esterno degli edifici su terrazze e balconi. Non sostare e comunque allontanarsi dalle aree a ridosso del mare e dai corsi d’acqua, evitando l’attraversamento di quest’ultimi.

Sono stati già attivati i presidi di Protezione Civile che restano operativi fino al cessare dell’emergenza. Ricordo che ogni segnalazione durante la fase emergenziale, va fatta al numero 331 3045200”

AGGIORNAMENTO ORE 21:40

A seguito dell’avviso regionale di Protezione Civile, inerente il rischio meteo – idrogeologico e idraulico, diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile:

SI CONSIGLIA di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane, ai luoghi seminterrati, ai piani terra, ai garage, alle cantine e all’aperto in aree e strade con forte pendenza ed in generale in tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante ad alto rischio di allagamenti.

Inoltre è SCONSIGLIATO sostare nelle aree costiere per la possibilità di forti mareggiate, limitare l’utilizzo di mezzi di trasporto durante le precipitazioni temporalesche ed uscire dalla propria abitazione per lo stretto necessario.

AGGIORNAMENTO ORE 21:45

Il sindaco di Vittoria, Aiello, ha emanato ordinanza: “Per allerta meteo emanata dalla Protezione Civile Regionale, domani tutte le scuole rimarranno chiuse. Chiusi anche la villa comunale, il mercato del sabato e il cimitero.

Anche a Santa Croce Camerina si è deciso di disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, per domani Sabato 19 Ottobre. Saranno chiusi anche i parchi giochi, il cimitero comunale, le strutture sportive comunali ed il centro diurno “Terza Primavera”. Sarà attivo, a partire dalle ore 8.00, il Presidio Operativo e Territoriale di Protezione Civile, per il monitoraggio dei punti/zone critiche individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile ed eventuali attività emergenziali. Il sindaco, Peppe Dimartino scrive: “Si raccomanda la massima prudenza e di effettuare spostamenti solo se strettamente necessari.”

AGGIORNAMENTO ORE 21:55

A Modica oltre ad essere stata annullata la Notte Bianca Junior (qui la notizia), è stato annullato anche il concerto de “I Rimmel”, cover band di Francesco De Gregori. L’evento era inserito nella rassegna “Replay Music Festival”.

Al momento non giungono in redazione altre comunicazioni di scuole chiuse in altri comuni della provincia, vi terremo comunque informati: eventuali altri AGGIORNAMENTI saranno inseriti qui di seguito