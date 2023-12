Randagismo, on. Abbate: “In provincia di Ragusa arriveranno 417 mila”

“Per la prima volta in Sicilia, siamo riusciti a stanziare la considereole somma di 5 milioni di euro da destinare ai comuni che affrontano la lotta al randagismo. La cifra è stata ripartita tra i vari Enti Locali in base alla spesa effettivamente sostenuta nel 2022 per il mantenimento dei cani all’interno delle strutture convenzionate.” Così l’on Ignazio Abbate annuncia questo provvedimento.

In provincia di Ragusa arriveranno 417 mila euro così suddivisi:

Acate euro 1814

Chiaramonte Gulfi euro 10.444

Comiso euro 23.442

Giarratana euro 4.381

Ispica euro 37.488

Modica euro 206.065

Pozzallo euro 17.150

Ragusa euro 59.271









Santa Croce Camerina euro 14.237

Scicli euro 7.273

Vittoria euro 35.670.

L’ex sindaco di Modica aggiunge:

“Ritengo questo un provvedimento molto atteso che va anche a premiare i comuni più virtuosi, dove maggiore è l’attenzione verso gli amici a quattro zampe ed anche un riconoscimento verso tutte quelle associazioni di volontariato che giornalmente sacrificano parte del loro tempo per accudire gli ospiti delle strutture.