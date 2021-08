Ragusa – Obbligo green pass, spettacoli sospesi, il Sindaco: “Disapprovo totalmente questa decisione. Vaccinarsi è un irrinunciabile principio di civiltà, responsabilità e rispetto”

“Apprendo che alcuni eventi estivi che avevano ricevuto il supporto economico del Comune di Ragusa sono stati annullati in polemica con la decisione del Governo nazionale dell’obbligo del green pass, con lo slogan “l’arte non discrimina”. Il contributo comunale sarà quindi ovviamente revocato. Lo afferma il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì dopo la decisione da parte degli organizzatori di sospendere la stagione Concertistica Internazionale Melodica a seguito dell’obbligo del green pass (qui l’articolo)

“Rispetto la decisione degli organizzatori ma non la condivido, anzi la disapprovo totalmente. La Sicilia tornerà a breve in zona gialla, e subiremo tutti nuove restrizioni, anche e particolarmente quegli artisti che oggi protestano, che hanno già sperimentato sulla loro pelle gli effetti della pandemia – dice Cassì -.

Nel nostro ospedale è tornata l’emergenza e sono di fatto sospese le attività ordinarie dei reparti, con grave pregiudizio per la comunità.

La medicina e la scienza hanno indicato la via per uscire dalla crisi e non possiamo permetterci divagazioni o distinguo.

Il presidente della Repubblica, quello del Consiglio e quello della Regione hanno dato indicazioni univoche e responsabili. Ogni decisione o iniziativa che incentivi la vaccinazione è utile ed opportuna.

A chi rifiuta di vaccinarsi – conclude il Sindaco di Ragusa – non sia consentito di nuocere agli altri: a me pare un irrinunciabile principio di civiltà, di responsabilità e di rispetto.”