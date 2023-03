Ragusa – La zootecnica siciliana da latte punta su innovazione, sostenibilità, qualità e sicurezza: nasce la “Filiera QS”

Latte vaccino certificato, prodotto esclusivamente in Sicilia, per una filiera controllata, di qualità e che offrirà consapevolezza e garanzia al consumatore finale. Da 13 aziende agricole zootecniche d’eccellenza, una società di formazione e 3 aziende di trasformazione di prodotti caseari, con capofila la cooperativa Progetto Natura, è nata a Ragusa l’associazione temporanea di scopo “FILIERA QS ATS”, un’iniziativa innovativa che mira a valorizzare la zootecnica siciliana e a garantire ai consumatori prodotti lattiero-caseari di alta qualità. Grazie al marchio QS, i prodotti lattiero-caseari immessi sul mercato saranno analizzati, controllati e certificati, realizzati esclusivamente con latte siciliano, valorizzando l’intera filiera produttiva.

Previsto un investimento totale di € 5.652.166,40 da sviluppare in più anni, in totale sette da progetto ma ci si prefigge di durare nel tempo. La Regione Sicilia, tramite i fondi Pif, ha finanziato il progetto con € 2.993.083,20, mentre il resto del finanziamento è stato fornito dalle aziende partecipanti. Inizialmente, il progetto interesserà quasi il 10% del latte vaccino prodotto in Sicilia, pari a 17.001.038 litri di latte certificato dal disciplinare previsto dalla filiera QS.









L’obiettivo principale del progetto è quello di migliorare il reddito dell’impresa agricola con la riduzione dei costi di produzione e l’aumento del valore aggiunto del prodotto. Inoltre, si punta a diversificare la produzione, migliorare la competitività del prodotto finito e raggiungere nuove quote di mercato attraverso un marchio di filiera.

Importantissima sarà l’attuazione all’intera filiera di processi di innovazione del prodotto adottando sistemi di qualità volontaria certificata connessa al territorio regionale. La FILIERA QS ATS mira infatti a razionalizzare e informatizzare i sistemi di tracciabilità, la raccolta della produzione e la distribuzione del prodotto finito, integrando e corresponsabilizzando tutti i soggetti partecipanti. Il progetto prevede inoltre azioni di informazione e promozione sulle attività e sui prodotti della filiera e sulle qualità certificate. La FILIERA QS ATS rappresenta un’opportunità importante per la valorizzazione della zootecnia siciliana e per la tutela dei consumatori che potranno godere di prodotti lattiero-caseari di alta qualità e certificati.