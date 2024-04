Ragusa – Funerali Giuseppe Leone, lutto cittadino

Dalle 15:30 alle 16:30 di domani, venerdì 19 aprile, in concomitanza con la celebrazione dei funerali del maestro Giuseppe Leone che si svolgeranno nella Cattedrale di San Giovanni, Ragusa sarà in lutto cittadino.

In segno di rispetto per le esequie, è stato stabilito di esporre le bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici e di sospendere le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma in quell’arco di tempo.

“Invito tutti i ragusani, le attività commerciali, le organizzazioni di qualsiasi tipo e le scuole attive a sospendere le proprie attività in quella fascia oraria per unirsi simbolicamente in un piccolo momento di raccoglimento”. Lo ha affermato poco fa il sindaco Peppe Cassì.

Il corteo partirà dalla Photogallery di c.so V. Veneto 131 alle 15:30, per raggiungere la Cattedrale di San Giovanni.

Tutte le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Ai familiari, in particolare a Luca, Nicola, Tiziana e Laura, le condoglianze della nostra Redazione.