Venerdì 31 luglio alle ore 11, su piattaforma web Google Meet, si svolgerà la conferenza stampa online di presentazione del progetto “Smartphone style – quando l’APParenza crea dipendenza”, intervento n. 5 segreteria generale della Presidenza della Regione per promuovere il consumo attivo e consapevole in Sicilia.

Il progetto, che vede come capofila il Movimento Difesa del Cittadino, e come partner le associazioni Adiconsum, Fedeconsumatori, Aduc, Tribunale del Consumatore, Omnia, focalizza l’attenzione sull’utilizzo sempre più smodato delle app soprattutto da parte delle giovani generazioni.

E proprio i giovani, nei prossimi mesi, saranno coinvolti direttamente a scuola per cercare di far comprendere loro come il telefonino possa trasformarsi in una dipendenza anche a seguito del continuo uso di app che, pur di incrementare i propri ricavi, tendono a prolungare con vari escamotage il tempo di utilizzo.

Il progetto prevede l’avvio di sportelli di ascolto e alcune attività di formazione in aula. I dettagli saranno illustrati durante la conferenza stampa online di presentazione.