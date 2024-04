Pozzallo – Riapertura circonvallazione, Ammatuna: “Dalla Regione solo promesse”

“A quasi 2 mesi dalla chiusura della circonvallazione della zona industriale, dopo incontri istituzionali a Palermo e l’esecuzione di sopralluoghi, nulla si muove da parte del Governo Regionale per porre rimedio ad una situazione drammatica che ha gravi ricadute in tutto il territorio del sud-est della provincia di Ragusa.

Non solo è fortemente penalizzata l’economia, ma viene messa in pericolo anche l’incolumità pubblica dei cittadini pozzallesi per l’attraversamento del centro urbano di numerosi mezzi pesanti.

Ancora una volta l’attuale Governo Regionale è bravo nei proclami e nelle promesse, ma assolutamente inconcludente sui fatti concreti.

Bisogna trovare subito i finanziamenti per la messa in sicurezza di un’arteria stradale che da anni la Regione promette di rendere più sicura.” Lo dichiara il Primo Cittadino di Pozzallo, Roberto Ammatuna.