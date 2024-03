Pozzallo – Joe Barone: camera ardente al Comune, sabato il funerale

Il lungo addio al direttore generale della Fiorentina Joe Barone, morto a causa di un malore sarà in più tempi. E si concluderà con la sepoltura negli Usa, la sua terra da cinquant’anni.

Venerdì mattina, 22 marzo, verrà aperta la camera ardente a Pozzallo, nella sala consiliare del Comune, con chiusura alle 21.

Sabato alle 10 corteo funebre dal Palazzo di città “Giorgio La Pira” alla chiesa madre Madonna del Rosario. Alle 10.30 Santa Messa in suffragio.

Dopo la cerimonia a Pozzallo, la salma di Joe Barone verrà trasferita negli Usa con un volo da Roma per New York. Qui si svolgeranno i funerali.

Dopo la camera ardente aperta al Viola Park a Firenze ieri, una seconda camera ardente per Barone, nella sua Pozzallo.

Il feretro oggi lascerà Firenze, giungerà a Pozzallo domattina, città dove 58 anni fa Joe Barone era nato.

In migliaia ieri hanno salutato Barone al Viola Park, molti i volti noti: il tecnico della Roma Daniele De Rossi, Marco Masini, Carlo Conti, gli ex viola Francesco Graziani ed Emiliano Bigica e il procuratore Alessandro Moggi.

Il manager, braccio destro del patron Rocco Commisso, è deceduto martedì scorso: era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano da domenica 17 marzo, quando era stato colpito da un malore mentre era in un hotel di Cavenago (Monza Brianza) con la squadra, in attesa di spostarsi a Bergamo per la sfida con l’Atalanta, subito rinviata.

Barone – nato a Pozzallo, in Sicilia, e trasferitosi in Usa con la famiglia da piccolissimo – avrebbe compiuto 58 anni ieri, mercoledì 20 marzo. Dal 2019 era direttore generale della Fiorentina, voluto da Rocco Commisso al momento dell’acquisto del club. Barone lavorava da decenni con Commisso, prima in Mediacom e poi nei NY Cosmos di cui era stato vicepresidente, fino allo sbarco insieme in Serie A.

Il saluto di Biraghi a Joe Barone

Il capitano della Fiorentina ha salutato Joe Barone con un lungo ed emozionante messaggio pubblicato sui social.

“Ciao joe, anche tu purtroppo come Davide mi avete fatto questo brutto scherzo di andarvene via senza salutarmi! Io non riesco a capacitarmi come questa vita quanto bella possa essere così crudele e tagliente. Faccio fatica a trovare le parole o meglio sarebbero troppe per salutarti come meriti, ma ti voglio solo ricordare come ci siamo conosciuti io e te, due caratteri duri, forti e schietti che al primo impatto si scontrano come due treni in corsa, ma che con la lealtà che ci contraddistingue alla fine viaggiano nella stessa direzione, contro tutto e tutti!”

“Negli ultimi anni il nostro rapporto era diventato talmente forte che ci facevamo scudo uno con l altro contro le moltissime critiche che abbiamo subito io e te! Sei stato un amico, un fratello maggiore o un padre non so, una persona centrale da quando ti conosco! Uno dei pochissimi che sei stato sempre al mio fianco e non ti vergognavi a dirlo!”

“Per questo ti dico che la promessa che ci siamo fatti io non la dimentico. E mi raccomando non dimenticarla neanche tu e dammi la forza da lassù di portarla avanti! Io e te sappiamo! Ti voglio bene e farò di tutto per portare avanti e far avverare i sogni che avevi tu per la nostra Fiorentina! Per me e la squadra è stato un duro colpo, poi senza neanche avvisarci che te ne andavi! Ma ti perdoniamo perché tutto quello che hai fatto per noi sarà impagabile per la vita! Ti saluto adesso che devo portare avanti la nostra missione! Ciao joe. Il tuo capo”.