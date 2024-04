Piero Pelù, dopo la depressione torna con un nuovo album e un tour: due date in Sicilia

Dopo oltre un anno di stop forzato, Piero Pelù’ torna finalmente alla musica e lo fa annunciando l’uscita del suo nuovo album, “Deserti”, e il ritorno sul palco dopo la cancellazione del tour dello scorso anno a causa dei problemi legati agli acufeni.

Il “Deserti Tour” di Piero Pelù farà tappa il 16 agosto a Noto (SR), Scalinata Piazza Municipio per una data all’interno della rassegna Le Scale della Musica (promossa dal Comune di Noto e organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con GG Entertainment e Il Botteghino).

Seconda tappa il 18 agosto a Bagheria (Palermo). La data, spostata dal 17 agosto al 18 agosto (i biglietti acquistati restano validi), all’interno del cartellone di Go Green Festival al Piccolo Parco Urbano, è organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Bagheria.

Sul palco Piero Pelù sarà accompagnato da una band di super musicisti del calibro di Giacomo Castellano “Castillo” alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso.

In questi giorni Pelù aveva dapprima azzerato i suoi profili social e poi pubblicato un sentito e sincero messaggio per tutti i suoi fan:

Ciao a tutti, 10 mesi fa vi scrivevo che avevo subito un forte shock acustico in studio di registrazione e che ero costretto a rimandare in blocco il mio Tour… In questo periodo ho combattuto la depressione e solo grazie alla Dea musica ne sono uscito, ho tirato fuori le unghie, i denti, sputato l’anima, scritto cose nuove e urgentissime e elaborato altre idee che erano rimaste chiuse nel mio sconfinato archivio. Mentre vi sto scrivendo ho finito di produrre questo nuovo viaggio sonoro che vi raggiungerà prestissimo e in molte forme, infatti in questo lungo periodo lontano da voi ho fatto foto e video che quanto prima vi mostrerò. Ho una fottuttisima voglia di tornare in mezzo a voi con queste nuove canzoni a cui sono particolarmente legato e con il tour che sarà più coinvolgente che mai. Mi siete mancati, ci vediamo presto Ragazzacc!









Il DESERTI TOUR di Piero Pelù è organizzato e prodotto da Friends and Partners

Piero Pelù, che durante tutta la sua carriera è sempre stato in prima linea sostenendo battaglie sociali, politiche e ambientali, è felice di annunciare che per questo nuovo viaggio ha scelto di sostenere EMERGENCY, l’associazione fondata da Gino Strada e Teresa Sarti con cui già in passato aveva portato avanti diverse iniziative tra cui il singolo “Il mio nome è mai più” con Luciano Ligabue e Jovanotti che proprio quest’anno compie 25 anni.