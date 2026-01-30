Niscemi – In campo anche l’esercito, uomini e mezzi per realizzare vie di collegamento

A Niscemi è intervenuto anche l’Esercito, il 4º reggimento Genio della Brigata Aosta si è messo a lavoro per tentare di ripristinare la viabilità delle strade vicinali di collegamento tra le Provinciali 10 e 12, realizzando un bypass per evitare l’isolamento dell’abitato siciliano, considerata l’impraticabilità delle principali direttrici cittadine.









Inoltre, il personale dell’Esercito, grazie alle macchine operatrici del Genio, trasformerà in strade carrabili le piste agricole, in parte asfaltate, attorno a Niscemi per permettere alla popolazione di transitare, anche a supporto dell’economia locale.

Come ha dichiarato la scorsa settimana il Ministro Guido Crosetto, contestualmente all’intervento della Difesa in provincia di Messina per i danni causati dal ciclone Harry sulla costa orientale della Sicilia, le Forze Armate sono al fianco della popolazione per la messa in sicurezza dei territori: “La Difesa non si ferma: sempre al servizio e protezione della collettività”.







