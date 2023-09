Modica – Tutto pronto per la partenza dei 9 bikers

È tutto pronto per l’avventura di nove ciclisti modicani. Saverio Bonomo, Francesco Cappello, Peppe Fede, Giovanni Gennuso, Rosario Iemmolo, Gaetano Lasagna, Fabio Nifosì, Enzo Roccasalva e Giorgio Ruta (nella foto) partiranno domani sera, giovedì 21, alle 19.30 dal Piazzale Bruno, a Modica, e si muoveranno verso Cesenatico. Domenica, infatti, prenderanno parte alla 52esima edizione della Nove Colli, la gara internazionale che richiama a Cesenatico ciclisti provenienti da ogni parte del mondo.

Oltre alla competizione ciclistica, i bikers modicani tenteranno un’altra impresa: l’indomani, infatti, saranno in 7 a partire da Cesenatico per raggiungere Modica, attraverseranno l’Italia visitando diverse città. Le tappe principali prevedono il passaggio da Giulianova, San Giovanni Rotondo, Matera, Cosenza, Villa San Giovanni, Messina, Catania e Siracusa.

A rendere ancora più importante l’impresa, c’è il grande supporto che diverse aziende hanno voluto dare al gruppo: sono ben 36, infatti, le imprese che stanno sponsorizzando la traversata. Egea, Avis, Autocom 24, Giannone Impianti, Traslocart, Giannone Davide Alimenti & Zootecnia, La Sfoglia d’Oro, Auto Trucks, Avimed, Muriana Costruzioni, Autoscuola Modica Giovanni, Zoe Caffetteria di Manuela Fazzina, Tappezzeria Giallongo, Bar Metro, Cyclo, Autosistem srl, Abbate Frutta Secca, Amgm Bike Service, Edilizia Mediterranea, Buscema Espurghi, Enzo Covato Azienda agricola, Giannone Autocarrozzeria, Fattoria Cava Cugno, Allianz Assicurazione, Centro Seia, Parisi pneumatici, Ristorante Al Monaco, La Pizzeria, Giannone Macelleria, Leocata mangimi, Avimec, Migliore Srl, Cantina Frasca, Fioreria Cosmo, Rent & Co e Pavingross sono stati e saranno a fianco degli atleti per tutta la durata di questa avventura.

“È tutto pronto per la partenza. Porteremo Modica in ogni città che attraverseremo – dicono dal gruppo – Ringraziamo tutti coloro che stanno credendo nel progetto, tutti gli sponsor. Ci alleniamo da mesi: l’anno scorso abbiamo circumnavigato la Sicilia ma quest’anno vogliamo spingerci più in alto”.

I nove bikers sono già pronti ad affrontare la sfida: l’appuntamento, quindi, è per domani sera alle 19.30 presso il Piazzale Bruno, a Modica.

Stefania Zaccaria