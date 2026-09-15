Modica – Torna Scacciapensieri: due giorni tra “scaccia”, turismo, cultura e spettacolo









La “scaccia” modicana torna protagonista nel cuore di Modica. Sabato 19 e domenica 20 settembre arriva la seconda edizione di Scacciapensieri, manifestazione dedicata a uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione gastronomica modicana, pensata per raccontarne la storia e il valore culturale e, allo stesso tempo, trasformarla in occasione di incontro, promozione turistica e intrattenimento.

Due giorni nei quali gastronomia, territorio, turismo e spettacolo si incontreranno attraverso un programma che avrà il suo centro in Piazza Matteotti, con il Food Village dedicato alla scaccia nei vari gusti tradizionali e non solo, ma che coinvolgerà anche l’Auditorium Floridia e la Società Operaia di Mutuo Soccorso. L’iniziativa è realizzata dal Comune di Modica ed è finanziata attraverso il bando regionale “Sicilia che piace”, misura dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana.

«Scacciapensieri rappresenta un’occasione per valorizzare una delle espressioni più autentiche della nostra tradizione gastronomica e, allo stesso tempo, per costruire attorno alla nostra tipica scaccia un appuntamento capace di parlare di Modica ai cittadini, turisti e visitatori. La seconda edizione rafforza questa idea, mettendo insieme cultura, turismo, gastronomia e spettacolo in due giornate che coinvolgeranno diversi luoghi della città».

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo Leandro Giurdanella: «La scaccia è un patrimonio della nostra tradizione e può diventare sempre più uno strumento di promozione del territorio. Con Scacciapensieri vogliamo continuare a creare occasioni di incontro tra chi produce, chi vive la città e chi arriva a Modica, legando la valorizzazione del prodotto a una riflessione più ampia sul turismo e sulle opportunità di sviluppo del territorio».









Il programma prenderà il via sabato 19 settembre alle 17.30 all’Auditorium Floridia con il convegno “Il turismo d’eccellenza negli agriturismi iblei”, un momento di approfondimento dedicato al rapporto tra ospitalità rurale, qualità dell’offerta, promozione del territorio e nuovi