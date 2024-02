Modica – Fratelli d’Italia, forza di opposizione

Si è riunito ieri, venerdì 9 febbraio, il circolo cittadino di Fratelli d’Italia convocato dal coordinatore Marco Nani’ e presieduto dal Sen. Salvo Sallemi e dall’On. Giorgio Assenza. Iscritti e simpatizzanti si sono ritrovati per un momento di confronto e per sancire la linea politica del partito a Modica.

“Durante il dibattito – si legge nella nota del circolo territoriale – l’assemblea ha delineato una chiara posizione nel contesto politico cittadino. Di fatto, pur essendo sempre aperti al confronto, Fratelli d’Italia si colloca all’opposizione rispetto all’attuale amministrazione comunale non condividendone percorso politico, programmi e metodi di gestione amministrativa.

Anche se siamo una forza di opposizione extra-consiliare – prosegue la nota – non mancheranno le nostre proposte e le nostre sollecitazioni indirizzate alla giunta comunale. Nelle prossime settimane il circolo si riunirà per affrontare e discutere le diverse problematiche che i cittadini ci sottopongono quotidianamente: l’attenzione per il centro storico, la dubbia legittimità e compatibilità ambientale di opere in corso di realizzazione, il randagismo, la sicurezza, la mobilità e la trasparenza dell’azione amministrativa dell’ente soprattutto in riferimento al bilancio.

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia – conclude la nota del partito – è in continua crescita grazie alla ritrovata voglia di impegnarsi di un gruppo attivo e dinamico che da sempre è attento alle istanze della collettività. Il circolo è aperto alle associazioni, ai comitati, alle forze politiche ed ai semplici cittadini animati dallo spirito di contribuire al miglioramento sociale del nostro territorio ponendo al centro il cittadino e guardando al futuro con nuova fiducia ed entusiasmo.”