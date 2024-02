Modica – Consegna lavori Palascherma, la struttura si amplia: sarà più funzionale | Dichiarazioni del Sindaco, dell’on. Abbate e dell’ass. Drago

“Il Palascherma di Modica alta sarà più grande ed ancora più funzionale, diventando un vero e proprio punto di riferimento per il movimento schermistico nazionale ed internazionale”. Queste ieri le parole del sindaco di Modica, Maria Monisteri, in occasione della consegna dei lavori del Palascherma alla ditta Capobianco, che avrà poco più di 400 giorni per la chiusura degli interventi.

“Insieme all’onorevole Ignazio Abbate, presidente della prima commissione Affari istituzionali all’ARS, e all’assessore Antonio Drago, proseguiamo nel percorso avviato da 10 anni, verso una completa riqualificazione del palazzetto e di altre strutture della Città – aggiunge il Sindaco -. Il Palascherma è una struttura a cui sono particolarmente legata sia per essere stata per tanti anni il presidente della società Scherma Modica che come delegato provinciale CONI oltre che come genitore e, nel mio passato istituzionale con la giunta di Ignazio Abbate, da assessore allo Sport. Adesso, da Sindaco, sono stata presente all’atto di consegna che non è solo un momento formale ma anche sostanziale verso la costruzione di una struttura che sarà un fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva siciliana e che sarà inaugurata nella sua nuova veste -una volta terminati i lavori e come mi ha personalmente promesso- dal presidente del CONI, Giovanni Malagò.









Ignazio Abbate, presidente prima commissione ARS Affari Istituzionali: “Con la consegna dei lavori al Palascherma di Modica alta, finanziati con fondi PNRR, segniamo un altro step di un percorso che da anni seguiamo e che ha come obiettivo quello di dotare Modica di strutture ed infrastrutture utili e destinate a dare lustro. La sinergia che con la Regione Sicilia è fondamentale. Ci deve essere un filo costante e ininterrotto fra gli enti locali e la Regione perché i comuni possano dotarsi di tutto ciò che serve alla crescita di una collettività. E perché questo ci sia, deve esserci un continuo rapporto con Palermo. Modica, attraverso questa sinergia consolidata, continua a crescere. Il Palascherma sarà un Centro Federale e diventa un punto di riferimento internazionale, assolutamente funzionale e di pregio per il mondo dello sport. Peraltro, gli interventi in programma prevedono un assoluto miglioramento del palazzetto in ognuna delle sue parti, compreso un nuovo piano interamente dedicato alla sala delle pedane”.

Antonio Drago, assessore ai Lavori pubblici: “I lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Palascherma a Modica alta, hanno un importo complessivo di 3 milioni e 200.000 euro, interamente finanziati con i fondi del PNRR, appaltati alla ditta Capobianco, presente alla consegna con i responsabili e i tecnici progettisti. La struttura è stata completamente svuotata e i lavori potranno cominciare subito in modo da rispettare in pieno i tempi di consegna. Previsti l’adeguamento sismico e l’ampliamento della superfice utile per l’attività sportiva. Al piano interrato, ci saranno la palestra con ambienti annessi, sala riunioni e sala conferenze. A piano terra, saranno ampliati gli spogliatoi, i locali tecnici, gli uffici mentre il primo piano sarà interamente occupato dalla Sala scherma. Sarà abbattuta ogni barriera architettonica e gli interventi prevedono l’efficientamento energetico attraverso le cosiddette ‘energie alternative’”.