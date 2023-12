La cantautrice comisana Federica Bonifacio celebra l’uscita di “Non è mai la fine” e il successo sui social media

È uscito lunedì 18 c.m. su tutte le piattaforme digitali il suo ultimo singolo “Non è mai la fine”, prodotto dalla Sugar Music S.p.a, e da Emilio Munda, (autore di artisti rinomati quali Ramazzotti, Bravi, Renga, Tozzi, Il Volo, Zilli e i Nomadi). Il brano è scritto dalla stesso Emilio Munda e da Marco Sbarbati.

Qualche cenno biografico e delle chicche su Federica, per chi ancora non la conoscesse: classe ’98, la Bonifacio, sin da piccola appassionata di musica e di canto, trae soprattutto ispirazione dalla musica leggera e dalle band internazionali quali I Beatles e i Coldplay, ma apprezza molto anche la musica italiana, come Rino Gaetano, Cesare Cremonini, Francesca Michielin ed Elisa. È soprattutto fan di Avril Lavigne.

Ha partecipato a diverse selezioni dello Zecchino d’Oro, nonché a svariati concorsi nazionali, tra i più importanti citiamo quello del 2013 a Fiuggi per il “Cantagiro”, e del Festival di Castrocaro, sia l’edizione 2014 a Torre del Greco (NA), che quella del 2015 a Maddaloni (CE); in tutte e tre gli eventi è arrivata in semifinale. Tra il 2013 e il 2014, ha frequentato il Campus dello spettacolo, a Napoli, e da allora ha iniziato il percorso di cantautrice.

Attualmente scrive canzoni. Da diversi anni perfeziona i suoi studi tecnici con il vocal coach e vocal trainer Ivan Lazzara.

È laureata con il massimo dei voti in Canto Pop/Rock al conservatorio P.I. Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ). Svolge corsi privati di canto moderno individuali e di gruppo, rivolti a bambini, ragazzi e adulti, in tutto il territorio ibleo e insegna attualmente a Comiso, presso l’Istituto paritario Gesualdo Bufalino, del C.E.R.M.

Suona il pianoforte e l’ukulele. È voce soprano presso la corale della Basilica SS. Annunziata di Comiso e si dedica inoltre con passione alla fotografia.

Come se non bastasse, la Bonifacio, negli ultimi anni, attraverso i social, è diventata una vera e propria creatrice di “esperienze online” coinvolgenti, conquistando un pubblico impressionante di 156.000 persone, solo su Instagram e in meno di due anni. In tale canale infatti, oltre che su TikTok, condivide non solo la sua musica travolgente, ma anche la passione per la Sicilia, sua terra amata.

In un connubio unico di melodie avvolgenti e immagini suggestive della sua Trinacria, Federica, riesce a creare una connessione speciale con i suoi followers, anche al di la del Belpaese! Il successo è dato soprattutto dai video motivazionali, postati su “Pagine da Scrivere”, profilo Instagram da lei unicamente gestito, ove mette in mostra la bellezza dei luoghi dell’ isola.

Con l’uscita di “Non è mai la fine”, l’artista, invita il suo pubblico a immergersi in questa nuova melodia, un viaggio musicale arricchito dalla sua autentica esplorazione della vita e delle bellezze della Sicilia.

Il testo racconta una storia d’amore apparentemente conclusa, ma che lascia intravedere un futuro nuovo e più luminoso.

Potete cercare il brano su Spotify, Apple Music, YouTube ed Amazon Music; a tutti i lettori auguriamo un buon ascolto!

DARIO DI MARTINO