Il giro di Sicilia: Matteo Malucelli vince la 1° tappa

Tante bandiere con i colori della Regione Siciliana ma anche tante bandiere della pace sono sventolate a Bagheria in occasione del Giro di Sicilia Eolo.

Matteo Malucelli (Nazionale Italiana) ha vinto la prima tappa de Il Giro di Sicilia Eolo, la Milazzo – Bagheria, di 199 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Matteo Moschetti (Trek – Segafredo) e Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè). Arriva al quinto posto uno dei favoriti: Damiano Caruso.

Matteo Malucelli (Nazionale Italiana) è anche il leader della Classifica Generale e indossa la Maglia Giallo Rossa.









RISULTATO DI TAPPA

1 – Matteo Malucelli (Nazionale Italiana) – 199 km in 4h21’36”, media 45.642 km/h

2 – Matteo Moschetti (Trek – Segafredo) s.t.

3 – Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Matteo Malucelli (Nazionale Italiana)

2 – Matteo Moschetti (Trek – Segafredo) a 4”

3 – Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) a 6”

LE MAGLIE

– Maglia Giallo-Rossa powered by Regione Siciliana: Matteo Malucelli – Nazionale Italiana;

– Maglia Verde Pistacchio powered by Enel Green Power: Stefano Gandin – Team Corratec;

– Maglia Ciclamino powered by It is simply extraordinary: Matteo Malucelli – Nazionale Italiana;

– Maglia Bianca powered by ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo: Molina Alejandro Ropero – Eolo – Kometa Cycling Team.

Domani, mercoledì 13 aprile sarà la volta della Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 chilometri.

Giovedì si correrà la Realmonte-Piazza Armerina di 172 chilometri.

Venerdì si chiuderà con la Ragalna-Etna di 140 chilometri con arrivo a Piano Provenzana.