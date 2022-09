Elezioni Regionali, mancano ancora i dati definitivi: Schifani 42%, De Luca 24%

Sono 5.250 su 5298 le sezioni scrutinate in Sicilia. Non si conoscono ancora i risultati definitivi.

“Con la validazione da parte della Prefettura di Palermo dei dati relativi alle sei sezioni del Comune di Marineo – dicono dalla Regione – si è chiuso definitivamente lo spoglio per le elezioni regionali nel Palermitano. Sono scese, quindi, a 48 le sezioni elettorali che, a causa di diverse difficoltà ancora mancano all’appello. Nello specifico: 43 nel Siracusano (42 nel capoluogo e una a Lentini); due nella città di Agrigento; due nel Comune di Villalba, nel Nisseno; e una a Misiliscemi, in provincia di Trapani”.

Come spiega l’Ufficio elettorale della Regione Siciliana, “le schede elettorali delle sezioni nelle quali non si è potuto procedere allo spoglio e alla trascrizione nei registri sono state trasmesse agli Uffici centrali dei Tribunali competenti per circoscrizione. Questi ultimi effettueranno le verifiche del caso e procederanno allo spoglio delle schede eventualmente non scrutinate, determinando i voti validi ottenuti da ciascuna lista e i voti validi di preferenza di ciascun candidato. Ai sensi dell’articolo 2 bis della legge regionale 29/1951, una volta definite queste operazioni, ciascun Ufficio centrale circoscrizionale comunicherà gli esiti di questa verifica all’Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte di Appello di Palermo, e quest’ultimo determinerà il superamento o meno della soglia di sbarramento del 5% da parte delle singole liste”.

Dopo di Paola troviamo Gaetano Armao (altri centrosinistra) al 2.1 % e infine Eliana Esposito (altri) al 0,5%