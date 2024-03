E’ morto Joe Barone, direttore generale della Fiorentina: era originario di Pozzallo

Si è spento oggi Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. Barone (58 anni domani), originario di Pozzallo, era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano da domenica sera dopo un malore accusato in hotel prima del match (rinviato) contro l’Atalanta.

Il comunicato del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna

19 marzo 2024 oggi ci ha lasciati Giuseppe Barone.

Pozzallo e l’Italia piange un uomo di grande rilevanza calcistica.

Cittadino del mondo, figlio nativo di Pozzallo, che con essa ha sempre mantenuto un rapporto privilegiato.

A nome mio e di tutta la comunità pozzallese ci uniamo al dolore della sua amata famiglia che raccoglie oggi il testimone di Joe ricco di valori umani, morali e cristiani, per continuarne la sua opera.

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA

“Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto”.









AL VIOLA PARK LA CAMERA ARDENTE, FUNERALI NEGLI USA

Sarà allestita al Viola park, la camera ardente per Joe Barone, il dg della Fiorentina morto oggi dopo aver accusato un malore domenica scorsa a Bergamo, prima della partita contro l’Atalanta poi rinviata. La camera ardente sarà aperta dalle 9:00 alle 21:00 nel piazzale tra la Cappella di Santa Caterina e il Padiglione eventi. I funerali di Joe Barone verranno celebrati negli Stati Uniti mentre sabato una messa si terrà Pozzallo, dove il dg viola scomparso era nato il 20 marzo 1966. Alle 18.15 il feretro del dg della Fiorentina Joe Barone ha lasciato il San Raffaele di Milano per raggiungere Firenze.

FIGC DISPONE UN MINUTO DI SILENZIO SU TUTTI I CAMPI

La Figc e il presidente federale Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari e della Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone. In sua memoria è stato disposto un minuto di raccoglimento, che sarà osservato prima dell’inizio delle gare delle competizioni organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, in programma da oggi e fino alla prossima rispettiva giornata di campionato.

19 marzo 2024 morte di Joe Barone. Un minuto di silenzio e seduta del Consiglio Comunale rinviata in onore di Joe Barone.