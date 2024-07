Royal Dance trionfa a Rimini: ricevuti in Municipio, a Pozzallo e Ispica

Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha ricevuto in Municipio i Maestri Anna Carbonaro e Vincenzo Nicastro con i loro allievi della Royal Dance, che hanno trionfato a Rimini durante i campionati italiani di categoria 2024.

“Tornano Campioni e Vice Campioni gli allievi della Royal Dance di Anna Carbonaro e Vincenzo Nicastro, trionfano a Rimini durante i Campionati Italiani di categoria 2024 ma non solo, ottengono Finali e Semifinali aggiudicandosi così il passaggio di merito alle categorie successive dopo essersi confrontati con oltre 200 atleti provenienti da tutta l’Italia. Hanno rappresentato con orgoglio il nostro paese, Pozzallo, la nostra provincia di Ragusa e la nostra regione Sicilia con medaglie d’oro e d’argento. Grande traguardo per questa scuola e per le rispettive famiglie.” Queste le parole del Sindaco.

Anche a Ispica Innocenzo Leontini ha ricevuto a Palazzo Bruno di Belmonte i due Insegnanti.

“I ragazzi della Royal Dance – commenta il Primo Cittadino – hanno rappresentato con orgoglio Ispica, la provincia di Ragusa e la Sicilia riuscendo ad ottenere medaglie d’oro e d’argento. Grande traguardo per questa scuola e per le rispettive famiglie”, conclude Leontini.

La scuola di Danza, che quest’anno ha compiuto i 10 anni di attività, ha sede a Pozzallo e Ispica, nelle due rispettive città è andato in scena Royal Show Dance 2024: lo scorso 3 luglio a Pozzallo in Piazza delle Rimembranze, sold out. Stessa cosa in occasione della serata del 5 luglio in Piazza Unità d’Italia, a Ispica. Sui due palchi hanno ballato in totale 260 giovanissimi allievi.

Hanno dovuto rinunciare ad esibirsi invece i due Insegnati, la Maestra Anna è infatti in dolce attesa. Proprio durante la serata di Pozzallo il Baby Shower ha svelato il sesso del nascituro: sarà una femminuccia!

Complimenti e Auguri ad Anna e Vincenzo.

Qui di seguito le foto