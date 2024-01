Crush Games: cosa sono e in cosa si distinguono

I Crush Games rappresentano una categoria innovativa nel vasto mondo dei giochi che ha guadagnato via via sempre più popolarità, forti della loro caratteristica principale, ovvero di avere meccanismi di gioco intuitivi che promettono di portare l’adrenalina alle stelle. Questi giochi si distinguono per il loro gameplay innovativo, che si basa sull’assegnazione delle vincite a ogni partita, tenendo comunque conto della componente fortuna. Volendo sintetizzare potremmo dire che i crush games si distinguono per:

Assenza di una griglia di gioco standard che siamo abituati a trovare nelle classiche slot machines: al suo posto, il focus è sul “volo” di un oggetto come, ad esempio, un aereo o una mongolfiera; Presenza di moltiplicatori incrementali: l’oggetto in volo ha la funzione di moltiplicare le cifre scommesse. Maggiore è il tempo in cui rimane in volo, più significative saranno le vincite in denaro, una caratteristica che aggiunge un elemento di suspense al gioco;

I crush games sono particolarmente apprezzati perché sono veloci, intuitivi e accattivanti, alla portata anche dei meno esperti e soprattutto offrono opportunità di scommesse diverse rispetto ai giochi tradizionali. La possibilità di adottare strategie, intuendo il momento migliore per incassare la vincita, aggiungono alla fortuna una componente di astuzia che intriga i giocatori.

D’altra parte, questa tipologia di giochi richiede nervi saldi nel gestire tanto la possibilità di crashare quanto l’aumento esponenziale del moltiplicatore.

Come accade per le slot anche nei crush games troviamo diversi titoli, ciascuno con le sue funzionalità specifiche, ma che di fondo hanno sempre dei punti in comune. Tra questi citiamo:

Moltiplicatore incrementale, un elemento chiave come abbiamo visto, nell’aumentare le vincite allungando il volo dell’oggetto;

Gioco Multiplayer, consentendo a un numero significativo di giocatori di partecipare contemporaneamente a una stessa partita;

Premi bonus casuali durante il gioco che aumentano non solo le opportunità di vincita, ma anche le aspettative e l’entusiasmo del giocatore.

Uno degli esempi più noti di crush game è Aviator, un gioco si ispira al mondo degli aerei e dei cieli che offre un’esperienza di gioco diversa dalle classiche slot machine. La sua grafica lineare e la meccanica di gioco semplice consentono anche ai giocatori meno esperti di partecipare con estrema facilità: l’obiettivo è semplice, basta indovinare per quanto tempo l’aereo rimarrà in volo prima di scomparire dallo schermo.

In Aviator, i giocatori, che hanno la possibilità di vestire i panni di un pilota, fanno una puntata prima del decollo, scegliendo l’importo desiderato. A quel punto devono attendere la fine del volo e, eventualmente, incassare la vincita prima che l’aereo voli via dallo schermo: per vincere il giocatore deve scegliere un punto di uscita precedente a quello in cui l’aereo prende il volo; al contrario, qualora non dovesse riuscire ad incassare il premio prima di quel momento, la sua puntata risulterà nulla.

Il gioco è una sfida di intuizione e capacità di prendere decisioni rapide, due aspetti che rispecchiano alla perfezione le dinamiche coinvolgenti dei crush games.