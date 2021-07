Covid Ragusa: prima provincia per contagi giornalieri, 952 positivi e 4 ricoverati gravi in terapia intensiva | In tutta la Sicilia 7.472 positivi

C’è un altro aumento dei positivi in provincia di Ragusa: complessivamente sono 952 (ieri erano 827), di cui, 920 in isolamento domiciliare, 26 ricoverati al Giovanni Paolo II (sono 4 oggi quelli in terapia intensiva) e 6 alla RSA di Ragusa.

I dati dei Comuni ragusani: 10 Acate, 16 Chiaramonte Gulfi, 95 Comiso, 6 Giarratana, 14 Ispica, 55 Modica, 1 Monterosso Almo, 93 Pozzallo, 177 Ragusa, 121 Santa Croce Camerina, 53 Scicli e infine Vittoria, dove ci sono 279 persone con il covid.

Sono invece 626 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 13.735 tamponi processati nell’isola. Una persona è deceduta.

Gli attuali positivi sono 7.472, i ricoverati in ospedale sono 209, quelli in terapia intensiva 27.

E’ Ragusa la provincia con il maggior numero di contagiati giornalieri, sono 175 i casi accertati nelle ultime 24 ore. A seguire: Caltanissetta 97, Agrigento 90, Palermo 83, Catania 63, Messina 43, Siracusa 32, Trapani 23, Enna 20.