Covid, in provincia di Ragusa sono 434 i positivi, in tutta la Sicilia 5.702 | L’Isola è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri

Sono 434 le persone attualmente positive al covid-19 in provincia di Ragusa.

In isolamento domiciliare ci sono 413 persone, 11 ricoverati in ospedale al Giovanni Paolo II di Ragusa e 10 nella RSA Covid del Maria Paternò Arezzo.

Questa la situazione aggiornata nei Comuni: 14 positivi ad Acate, 21 a Chiaramonte Gulfi, 113 Comiso, 2 Giarratana, 33 Ispica, 16 Modica, 17 Pozzallo, 83 Ragusa, 6 Santa Croce Camerina, 10 Scicli e infine 98 a Vittoria. Monterosso Almo rimane covid free.

In Sicilia invece sono 170 i nuovi positivi, su 14.208 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l’1,3%. La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono 3 e portano il totale a 5.931.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 5.702. I ricoverati sono 289, quelli nelle terapie intensive sono 30.

Questa la distribuzione dei nuovi casi registrati nelle province: Palermo 25, Catania 26, Messina 19, Siracusa 18, Trapani 15, Ragusa 12, Agrigento 23, Caltanissetta 31, Enna 1.