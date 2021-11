Covid, l’aggiornamento del 9 novembre 2021

Lieve aumento dei positivi in provincia di Ragusa (+14 rispetto a ieri): sono 117.

Quelli che si trovano in isolamento domiciliare sono 110, i ricoverati in ospedale sono 4, quelli in Rsa Covid 3.

Questa la situazione nei Comuni della provincia di Ragusa: 3 positivi ad Acate, 7 a Chiaramonte Gulfi, 7 Comiso, 6 Giarratana, 11 Ispica, 16 Modica, 2 Monterosso Almo, 5 Pozzallo, 31 Ragusa, 6 Santa Croce Camerina, 2 i positivi a Scicli e 14 a Vittoria.

La situazione in Sicilia:

