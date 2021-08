Covid, in provincia di Ragusa superati i 2.000 positivi | In Sicilia 12 vittime

Oggi, martedì 10 agosto 2021, in provincia di Ragusa, si registra un nuovo decesso di persona positiva al Covid: è una anziana donna vittoriese, deceduta nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi. Sale così a 287 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia nel ragusano.

Superati in queste ultime 24 ore i duemila positivi, in totale sono 2.019 gli attuali positivi, di questi, 1.932 si trovano in isolamento domiciliare, 60 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 11 sono alla Rsa di Ragusa e 16 in Foresteria Covid.

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 45, di questi 7 in Terapia Intensiva; al Guzzardi di Vittoria 14 ricoverati in area Covid.









Ecco nel dettaglio i positivi al Covid in isolamento domiciliare nei Comuni della provincia di Ragusa: 16 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 201 Comiso, 11 Giarratana, 52 Ispica, 188 Modica, 120 Pozzallo, 312 Ragusa, 133 Santa Croce Camerina, 136 Scicli e 734 a Vittoria. Monterosso rimane ancora covid free.

La situazione in Sicilia:

Sono 848 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’Isola, su 18.759 tamponi processati. Sono 12 le vittime.

‘Gli attuali positivi sono 15.197, 498 i ricoverati, quelli in terapia intensiva sono 50.

Così i nuovi casi nelle province: Palermo 177, Catania 125, Agrigento 80, Caltanissetta 117, Trapani 149, Ragusa 93, Siracusa 55, Enna 45, Messina 7.