Covid, 4 morti in provincia di Ragusa | I dati regionali: 1.121 nuovi casi e 20 vittime

Altri 4 decessi per covid in provincia di Ragusa, sono tutte persone di Vittoria: un uomo di 52 anni, uno di 75 anni e una donna di 85, che non erano state vaccinate; una donna di 92 anni, vaccinata, ma l’anziana signora aveva purtroppo altre patologie. Sale così a 311 il numero di persone decedute in provincia di Ragusa, positive al covid-19.

Gli attuali positivi oggi sono 2.538, quelli che si trovano in isolamento domiciliare sono 2.419. Poi ci sono quelli in Rsa a Ragusa, sono 11, i ricoverati negli ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica, che sono 99; infine 9 positivi in Foresteria Covid.

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 61, quelli in Terapia Intensiva sono 7; al Guzzardi di Vittoria 27 pazienti; all’ospedale Maggiore di Modica 9 positivi.

Ecco nel dettaglio i positivi al Covid nei comuni della provincia di Ragusa: 43 Acate, 31 Chiaramonte Gulfi, 335 Comiso, 6 Giarratana, 79 Ispica, 211 Modica, 1 Monterosso Almo, 102 Pozzallo, 352 Ragusa, 82 Santa Croce Camerina, 91 Scicli e 1.086 a Vittoria.

Adesso i dati regionali:

In Sicilia sono 1.121 i nuovi casi di Covid, su 12.565 tamponi processati.

I nuovi casi sono così distribuiti: Palermo 348, Catania 296, Messina 4, Siracusa 133, Ragusa 80, Trapani 67, Caltanissetta 103, Agrigento 2, Enna, 88.

La Sicilia è prima in Italia per contagi giornalieri, per ricoverati e per vittime.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono 20 e portano così il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 6.239.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 24.146, di questi 23.329 in isolamento domiciliare, 729 ricoverati in ospedale, 88 ricoverati gravi in Terapia intensiva.