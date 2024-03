Controlli straordinari a Comiso e Vittoria dei Carabinieri per contrasto ai reati in genere: una persona arrestata, rinvenute due pistole a salve modificate

Prosegue l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio ed in materia di armi da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno realizzato servizi di controllo straordinario del territorio a largo raggio per il contrasto ai reati in genere.

L’attività ha permesso di eseguire un Ordine per la Carcerazione emesso nei confronti di un vittoriese per la commissione di reati contro il patrimonio e di rinvenire due pistole modificate.

I controlli del territorio hanno avuto ad oggetto i Comuni di Vittoria e Comiso, con il supporto del personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, ed in particolare:

* nel Comune di Vittoria, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno rintracciato L.M.F., vittoriese cl.82, destinatario di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Catania, in quanto riconosciuto responsabile della commissione di reati contro il patrimonio e la persona commessi nel comune ipparino nel 2021; i Carabinieri, dopo averlo accompagnato presso i loro uffici, lo hanno sottoposto alle procedure per accertarne l’identità per poi tradurlo presso la Casa Circondariale di Ragusa ove dovrà espiare la pena detentiva.

* Nel Comune di Comiso, durante un controllo predisposto in un edificio di edilizia popolare, i militari della locale Stazione, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” hanno rinvenuto, occultate all’interno del locale caldaia ad uso condominiale, due pistole a salve prive del tappo rosso e modificate in modo tale da renderle idonee ad esplodere colpi d’arma da fuoco. Le armi sono state sottoposte a sequestro in attesa di procedere alle successive valutazioni di tipo tecnico-balistico che permetteranno di evidenziare se le stesse siano state già usate per fini illeciti.