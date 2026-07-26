Comiso – Il centrosinistra ha scelto: Gaetano Gaglio candidato sindaco









La federazione provinciale di Sinistra Italiana esprime vivo piacere ed entusiasmo nel sostenere il progetto progressista nato per la futura amministrazione della città di Comiso. Un percorso politico e sociale che affonda le proprie radici nell’area di centro-sinistra, aperto al contributo fondamentale delle forze civiche e delle realtà sociali del territorio.

​Aver individuato con unanime convinzione la candidatura a sindaco di Gaetano Gaglio rappresenta un netto salto di qualità per il futuro della comunità. La sua consolidata esperienza amministrativa, unita alle note competenze professionali, costituisce una garanzia solida per tutte le forze sociali e politiche che ne sostengono la discesa in campo.

​L’intesa raggiunta tra Lista Spiga, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Contro Corrente, Sinistra Italiana, Movimento Territorio e Liberalsocialisti avvia un percorso strategico che, nei prossimi due anni — fino alla naturale scadenza dell’attuale consiliatura —, punta a consolidare un’alleanza ancora più ampia e partecipata.

​”Tutti i rappresentanti delle forze promotrici – affermano dalla Segreteria Provinciale Sinistra Italiana Ragusa – lo hanno ribadito con forza: la candidatura di Gaglio non è una semplice sommatoria di sigle di partito, ma un vero progetto di rinascita collettiva. Comiso ha iniziato a raccogliere le sue energie migliori, le idee più innovative e le professionalità più valide per costruire una comunità politica capace di diventare un modello virtuoso ed un esempio virtuoso per la provincia di Ragusa e per l’intera Sicilia.

​Sinistra Italiana sarà in prima linea affinché questo lasso di tempo verso le amministrative sia dedicato a costruire il programma dal basso, promuovendo una grande stagione di ascolto e confronto con tutti i quartieri e i settori della società civile.”







