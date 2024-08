Caldo, situazione in netto peggioramento: nel fine settimana attesi 43 gradi

Quarantatre gradi al sud, 40 al nord: il prossimo weekend sarà con molta probabilità il più caldo dell’anno.

L’alta pressione di origine subtropicale, infatti, non abbandonerà l’Italia per i prossimi 7 giorni.

“Le temperature – spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’ – saliranno di qualche grado fino a domenica determinando, molto probabilmente, il weekend più caldo del 2024: tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime fino a 39-40°C anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna, mentre al Sud (soprattutto nelle zone interne delle Isole Maggiori) saliremo di nuovo a 42-43°C come in Libia e Tunisia”.

Previsti ancora temporali di calore pomeridiani, a tratti, forti in Sicilia.

Da venerdì il livello del termometro si impennerà. Il caldo estremo, al momento, sembra voler lasciare il nostro Paese intorno a Ferragosto.