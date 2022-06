Caldo record in Sicilia, nei prossimi giorni previsti 45° | Consigli per combattere le alte temperature

Sud Italia e Isole sommerse da una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni: con l’anticiclone africano abbiamo già toccato i 42-44°C all’ombra in Sicilia e Sardegna, ma il termometro salirà in modo repentino ancora e in tutta Italia, non si escludono valori più alti con picchi di 45° C.

Questo almeno è quanto previsto da Mattia Gussoni, meteorologo del sito ilmeteo.it, che conferma la possibilità vengano infranti alcuni record di giugno. “Il pericolo maggiore di questa ondata di calore – spiega – sarà la durata: la cappa ed il caldo potrebbero insistere sull’Italia fino al 4-5 luglio”.

Nel dettaglio, oggi sabato 25 in Sicilia soleggiato, clima molto caldo.









Domani, domenica 26 caldo opprimente, picchi oltre i 42°C.

Lunedì 27 ancora caldo opprimente, picchi oltre i 42-44°C.

Nei giorni a seguire secondo le previsioni, Caronte infiammerà il Centro-Sud con picchi fino a 43-45°C.

Vi rammentiamo dieci consigli pratici da seguire per vincere il caldo di questi giorni:

1) Evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata (dalle ore 11.00 alle 17.00);

2) Bere molti liquidi (almeno due litri al giorno, di più se si svolge attività fisica), anche se non