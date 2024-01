Ancora maltempo nelle prossime ore in Sicilia: è “allerta gialla”

E’ stato diramato oggi pomeriggio dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, un nuovo avviso regionale, valido per i giorni 7 e 8 gennaio 2024, inerente il rischio meteo – idrogeologico e idraulico: è “allerta gialla” in tutta l’Isola.

Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, meridionale e centrale tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su zone occidentali.

Venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali.

Mari, molto agitato lo Stretto di Sicilia; agitati il Tirreno meridionale, in attenuazione, e lo Ionio al largo.

Si consiglia di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane, ai luoghi seminterrati, ai piani terra, ai garage e alle cantine e all’aperto in aree e strade con forte pendenza e in generale in tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante ad alto rischio di allagamenti.